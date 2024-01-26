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Zelikman
В MIT считают, что обучение ИИ для некоторых задач намного дороже, чем старая добрая рабочая сила
Речь идёт о задачах, требующих визуального анализа, таких как проверка продукции для контроля качества

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  Работая в партнерстве с Институтом ценности бизнеса IBM, исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) переоценили перспективы влияния алгоритмов машинного обучения и услуг искусственного интеллекта на рынок труда. Они обнаружили, что полная автоматизация не является экономически целесообразной для большинства рабочей силы в ближайшие десятилетия.

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  Исследование сосредоточено на трудовых местах, требующих визуального анализа, к примеру для проверки продукции при контроле качества. По мнению экспертов, только около 23 процентов затрат на заработную плату, выплачиваемую за визуальные задачи, экономически привлекательны для автоматизации. Люди остаются лучшим вариантом для этих рабочих мест, если речь идёт о минимизации расходов.

  Goldman Sachs ранее подсчитал, что 25 процентов всего рынка труда может быть заменено автоматизацией ИИ в ближайшие годы, в то время как McKinsey заявила, что к 2055 году половина рабочей силы в мире будет управляться ИИ. Исследователи MIT предполагают, что ИИ, скорее всего, испытает более постепенная интеграция в различные отрасли труда, даже в таких областях, как компьютерное зрение, где стоимость обучения моделей значительно выросла.

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  Ученый MIT CSAIL Нил Томпсон заявил, что его команда обнаружила существенный потенциал в автоматизации задач с помощью ИИ. Однако, большая часть этих профессий пока не привлекательна для автоматизации с учетом общей стоимости ИИ. Даже если бы стоимость снижалась на 20 процентов каждый год, задачам компьютерного зрения потребовались бы десятилетия, чтобы эффективно выполнять ту же работу, что и человеческие глаза.

#технологии #искусственный интеллект #разработки #рабочие места #трудовая армия
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