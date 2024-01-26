Представители технологических гигантов обсудили дальнейшее развитие искусственного интеллекта

Как сообщает американское издание Bloomberg, встреча главного исполнительного директора компании Nvidia Corp. Дженсена Хуанга с его коллегой из Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. на этой неделе, была направлена на обсуждение проблемы ограничений поставок чипов искусственного интеллекта. Эта проблема, по мнению Хуанга, является серьезной проблемой для дальнейшего развития искусственного интеллекта, который начался в 2023 году.

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Встретившись в Тайбэе на ужине, главы двух ведущих мировых производителей микросхем обсудили роль компании TSMC в производстве чипов Nvidia, которые сейчас используются в основной части систем обучения искусственного интеллекта по всему миру. Об этом заявил Хуан журналистам в Тайбэе. Основатель TSMC и видный деятель отрасли, Моррис Чанг, также присоединился к ужину Хуана с генеральным директором Си Си Вэем в среду.

Хуан прибыл в Тайбэй спустя несколько дней после поездки в материковый Китай, в то время как США запретили поставки высококлассных чипов Nvidia геополитическому конкуренту.

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"Самой большой проблемой в области искусственного интеллекта, конечно, является масштабирование его возможностей. Мы очень усердно работаем, а также TSMC и все наши партнеры в цепочке поставок делают все возможное, чтобы удовлетворить спрос", - сказал Хуан перед отправкой на местное ежегодное празднование нового года в своей компании.



