Milrem Robotics осуществит поставки 20 боевых машин Type-X и 40 беспилотников THeMIS

Объединенные Арабские Эмираты заключили контракт с компанией из Европы Milrem Robotics на приобретение боевых беспилотных наземных платформ. Согласно оглашенной информации, этот контракт предусматривает поставку двух партий таких машин – 20 боевых роботизированных машин Type-X и 40 беспилотных наземных машин THeMIS.

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Type-X – это роботизированная боевая машина, вооруженная 30-миллиметровой пушкой MK44. Ее размеры составляют 600х290х220 см, при этом вес машины с полезной нагрузкой составляет 12 тонн, а максимальная грузоподъемность – 4,1 тонны. Максимальная скорость развивается на дорожном покрытии и составляет 80 км/ч. Производитель поставляет Type-X в роли поддержки механизированных подразделений. Боевые машины данного типа должны занимать опасные позиции, чтобы обезопасить обычные боевые машины пехоты.

Управление Type-X осуществляется оператором, а для этого используется система Vegvisir, которая сочетает в себе информацию о ситуационном положении с элементами дополненной реальности. Окружающая обстановка передается оператору через датчики, образуя виртуальный 360-градусный обзор как на ближнем, так и на среднем расстоянии.

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Помимо Type-X, ОАЭ также закупили машины THeMIS, которые были уже протестированы в боевых условиях в Мали. Благодаря своей открытой архитектуре, эти машины могут выполнять различные задачи, включая боевые. Габариты THeMIS составляют 247х204х117 сантиметров, а вес – 1630 килограмм. Максимальная грузоподъемность этой машины равна 1,2 тонны, а предельная скорость хода – 20 км/ч. Машины THeMIS, закупаемые ОАЭ, необходимы для выполнения боевых задач и имеют боевые модули M230LF с 30-миллимтровой пушкой.