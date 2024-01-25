Завод будет построен в самом Тайване, несмотря на желание США перенести передовые фабрики в Аризону

Компания TSMC начала строительство завода для производства 1-нм чипов в научном парке Чиайи на Тайване. Представители TSMC предложили местному правительству Чиайи обустроить участок размером 100 гектаров, разделив его на две части: 40% предназначено под производство современного упаковочного завода, а 60% под фабрику по производству чипов. Тайваньский город Чиайи одержал победу в торгах с другими участниками.

реклама

Представители технологической отрасли и западные официальные лица выразили беспокойство относительно уязвимости цепочки поставок, зависящей от тайваньских мощностей. TSMC является основным поставщиком передовых чипов, а Китай стремится воссоединиться с Тайванем. США надеются, что строительство завода TSMC в Аризоне и подобные проекты сделают цепочку поставок более устойчивой. Однако основные операции тайваньского гиганта, похоже, останутся в его родной стране. Это решение было принято после победы Лая Чин-тана на выборах президента, который поддерживает суверенитет Тайваня.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предполагается, что инвестиции TSMC в производство 1-нм техпроцесса составят около 32 млрд долларов. В прошлом месяце TSMC представила свой план на конференции IEDM, подтвердив намерение начать производство 1-нм транзисторов к концу десятилетия. Сочетание гетерогенной интеграции 1-нм техпроцесса и 3D-стековых конструкций на основе микросхем может привести к созданию процессоров с более чем триллионом транзисторов.