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Zelikman
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
Завод будет построен в самом Тайване, несмотря на желание США перенести передовые фабрики в Аризону

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  Компания TSMC начала строительство завода для производства 1-нм чипов в научном парке Чиайи на Тайване. Представители TSMC предложили местному правительству Чиайи обустроить участок размером 100 гектаров, разделив его на две части: 40% предназначено под производство современного упаковочного завода, а 60% под фабрику по производству чипов. Тайваньский город Чиайи одержал победу в торгах с другими участниками. 

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  Представители технологической отрасли и западные официальные лица выразили беспокойство относительно уязвимости цепочки поставок, зависящей от тайваньских мощностей. TSMC является основным поставщиком передовых чипов, а Китай стремится воссоединиться с Тайванем. США надеются, что строительство завода TSMC в Аризоне и подобные проекты сделают цепочку поставок более устойчивой. Однако основные операции тайваньского гиганта, похоже, останутся в его родной стране. Это решение было принято после победы Лая Чин-тана на выборах президента, который поддерживает суверенитет Тайваня.

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  Предполагается, что инвестиции TSMC в производство 1-нм техпроцесса составят около 32 млрд долларов. В прошлом месяце TSMC представила свой план на конференции IEDM, подтвердив намерение начать производство 1-нм транзисторов к концу десятилетия. Сочетание гетерогенной интеграции 1-нм техпроцесса и 3D-стековых конструкций на основе микросхем может привести к созданию процессоров с более чем триллионом транзисторов.

#сша #политика #китай #технологии #тайвань #чипы #техпроцесс 1 нм
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