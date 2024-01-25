Ранее премьер-министр Виктор Орбан блокировал данных механизм поставок оружия украинским формированиям

Как сообщает американское издание Bloomberg, Венгрия согласилась отказаться от блокировки создания фонда военной помощи Украине на сумму €5 миллиардов. Теперь у Киева появились надежды на стабильные поставки оружия украинским формированиям.

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Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению согласия на встрече послов Европейского Союза в среду, однако, речи о 50-миллиардной помощи со стороны Евросоюза не идёт. В понедельник должны будут пройти переговоры между представителями министерств иностранных дел двух стран.

Создание нового военного фонда стало срочной необходимостью, так как ЕС не выполняет свое обязательство предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до марта, а Соединённые Штаты Америки, судя по всем, вовсе потихоньку выходят из украинского конфликта и с каждым месяцем поддержка Киева всё меньше и меньше. В то же время Россия опережает западные страны по производству и получила около миллиона снарядов из Северной Кореи.

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Это решение отменяет предыдущее заявление Венгрии на этой неделе, где Венгрия выступила против реконструкции существующего механизма ЕС, который возмещает расходы государств-членов на оружие, отправляемое на Украину. Это совпадает с увеличивающимся давлением на премьер-министра Виктора Орбана с целью одобрения вступления Швеции в НАТО. Венгрия остается последней страной, выступающей против этого после поддержки этой инициативы со стороны Турции на этой неделе.