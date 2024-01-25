Однако, ей придётся отказаться от внедрения технологий полностью беспилотной езды

Сообщается, что в середине 2010-х годов или даже раньше появился проект под названием «Титан». Масштабы проекта варьировались от автономного электромобиля до беспилотного транспорта без рулевого колеса и тормозов.

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Предполагалось, что Apple планировала создать автомобиль с нуля, в то время как некоторые источники заявляли, что более вероятным было партнерство с существующим автопроизводителем, таким как BMW или Hyundai. Был также слух о том, что Apple отказалась от идеи автомобиля и сконцентрировалась на разработке программного обеспечения для беспилотного вождения.

По информации из источников Bloomberg, Apple решила пойти дальше и разработать менее амбициозный дизайн электромобиля, который вначале будет обеспечивать функции помощи водителю, а не полную автономность. В частности, Apple EV будет использовать систему уровня 2+, а не систему уровня 5, на которую рассчитывали инженеры.

Согласно SAE International, уровень автономности 2 включает поддержку рулевого управления и торможения/ускорения. Полноценная система 5-го уровня может управлять автомобилем в любых условиях без участия человека. Изменение стратегии является важным шагом для проекта - оно может либо привести к успешному выпуску электромобиля Apple, либо побудить руководителей пересмотреть планы. На данный момент все идет полным ходом, но планы всегда могут измениться.

За последние годы рынок электрических автомобилей пополнился большим количеством компаний, специализирующихся на данном направлении и в отрасли уже сформировалась настоящая борьба между именитыми брендами. Завоевать существенную долю этого рынка, будет непростой задачей, даже для такого могущественного техно-гиганта. Также не стоит забывать, что многие пользователи всё же предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями.

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В начале этого месяца компания по аренде автомобилей Hertz объявила о намерении продать 20 000 электромобилей из своего парка и заменить их автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.