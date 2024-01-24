Данная техника имеет специальный утеплённый корпус и независимую систему отопления

Новейший вариант российского бронетранспортера БТР-3Ф продолжает успешно проходить испытания в условиях Крайнего Севера. Зимний лес стал ареной для тестирования машины, и эти эпизоды были запечатлены камерами представительного Ростеха.

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Интерес к арктическому варианту БТР-3Ф появился в 2021 году, после его презентации на международном форуме "Армия-2021". Отличительной особенностью этой техники стал не только измененный окрас, но и возможность работать в экстремальные морозы до -50 градусов Цельсия. Бронетранспортер оснащён обновлёнными гусеницами, которые снижают давление на грунт, а также обзавёлся мощным двигателем с 450 л.с. Официально запас хода составляет 600 километров.





Внутри БТР-3Ф создан теплоизолированный корпус и имеется независимая система отопления, которые позволяют держать комфортную температуру в кабине даже при условии выключенного двигателя. В зависимости от модификации, бронетранспортер способен перевозить до 15 военнослужащих и выполнять различные задачи, такие как медицинская машина или тактический командный пункт. БТР-3Ф способен также перемещаться по воде, а также осуществлять десантирование с помощью военно-транспортных самолетов ВТА ВКС РФ и вертолетов Ми-26.

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Вооружение арктического варианта БТР-3Ф включает дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12.7 миллиметров. Этот модуль оснащен интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Кроме того, БТР-3Ф имеет возможность установки беспилотного комплекса разведки. Производство БТР-3Ф осуществляется на "Курганмашзаводе", а его разработкой занимается Специальное конструкторское бюро машиностроения.