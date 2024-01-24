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Zelikman
Великобритания успешно протестировала лазерную DragonFire пушку
Стоимость одного выстрела из перспективной установки будет составлять всего 13 долларов

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  Великобритания успешно завершила испытания нового противовоздушного оружия – высокоточного лазера DragonFire, который отличается огромными преимуществами перед другими средствами. Установленное на башне орудие мощностью 50 кВт может успешно поразить любую видимую цель со скоростью света, обладая при этом высокой точностью и экономичностью.

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  Самым значительным достоинством лазерного оружия является его стоимость. Электрическая система не требует физических боеприпасов, взрывчатых веществ или топлива, и теоретически способна производить бесконечное количество выстрелов, пока есть энергия. Выстрел DragonFire обходится в столько же, сколько стандартный обогреватель потребляет за час работы, а стоимость каждого выстрела составляет не более 13 долларов. Это в огромный разрез с тем, что ВМС США сейчас готовы платить до 2,1 миллиона долларов за сбитие беспилотников в Красном море.

  Недавнее испытание DragonFire стало кульминацией программы общей стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, в которой принимали участие Лаборатория оборонной науки и технологий, Министерство обороны Великобритании и частные компании MBDA, Leonardo и QinetiQ. В Великобритании пока нет конкретных планов по внедрению лазерного оружия, однако они рассматривают его как потенциальный вариант для ПВО.

  Предыдущие испытания показали, что DragonFire способен отслеживать и поражать движущиеся воздушные и морские цели. В 2022 году ВМС США успешно протестировали аналогичную систему под названием Layered Laser Defense, которая смогла сбить дроны и продемонстрировать свою эффективность против дозвуковых крылатых ракет. Стоимость одного выстрела из LLD составляет около 1 доллара и может привести к отключению датчиков.

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  Однако, использование лазерного оружия не обходится без проблем и компромиссов. Главным ограничением является необходимость нахождения места и энергии для установки оружия на уже существующих судах. Кроме того, лазеру необходимо несколько секунд непрерывного огня для уничтожения цели. Оружие также чувствительно к условиям окружающей среды, в том числе к туману. 

#техника #армия #оружие #пво #флот #лазер #dragonfire
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