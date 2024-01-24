Открытие FlexRAM может обеспечить мощный рывок в робототехнике и имплантируемой электронике

Группа исследователей из Университета Цинхуа в Пекине разработала гибкий тип памяти в жидкой форме, который имеет потенциал для создания гибких роботов и более универсальной имплантируемой электроники.

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Новое устройство памяти, известное как FlexRAM, производится при помощи жидкого металла на основе галлия для выполнения стандартных операций чтения и записи. При приложении низкого напряжения к каплям жидкого металла они окисляются, переходя в состояние «1» или «включено». И, наоборот, изменение полярности возвращает жидкий металл в состояние с низким сопротивлением, то есть «0» или «выкл.».

Изготовление компонента Ecoflex выполнялось с использованием 3D-принтера, который добавлял жидкий металл и раствор гидрогеля поливинилацетата. Гидрогелевая добавка позволяет улучшить механические свойства FlexRAM и предотвращает утечку раствора. Для демонстрации прототипа исследователи использовали компьютер для точного подачи напряжения на серию из восьми устройств FlexRAM и закодировали один байт данных. Они применяли широтно-импульсную модуляцию для перевода цифрового сигнала в аналоговый. Эта методика сработала надежно и могла быть повторена более 3500 раз.

FlexRAM сохраняет данные только при подаче питания, но в средах с низким или нулевым содержанием кислорода она способна сохранять данные на ограниченное время и без питания. В ходе тестирования данные успешно сохранялись в таких условиях окружающей среды в течение 43 300 секунд, то есть 12 часов.

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Профессор кафедры биомедицинской инженерии Университета Цинхуа, Цзин Лю, заявил, что их открытие полностью изменяет представления о гибкой памяти. Он также отметил, что возможные размеры устройств FlexRAM могут значительно варьироваться, при этом каждая капля памяти жидкого металла может иметь размер от миллиметра до наноразмера. По словам профессора Лю, чем меньше размер капли, тем более чувствительна реакция памяти.