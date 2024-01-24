Данная техника не обладает хорошей бронёй, но имеет высокую мобильность и малую заметность

Новая маневренная платформа-вездеход "Сарацин", созданная для военных операций, может в скором времени поступить на вооружение армии и использоваться в зоне проведения Спецоперации. Два транспортных средства уже проходят испытания. Данную информацию подтвердил генеральный директор предприятия "Арго" Константин Багдасаров.

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Вездеход "Сарацин" разработан для мобильных групп и сопровождения военной техники. Он создан в трех вариантах: тяжёлом, среднем и лёгком . Лёгкая модель имеет базу на шасси Niva Legend в виде "багги", тяжелый вариант - на базе УАЗ, 6x6. Один из вариантов этой платформы был представлен на международном форуме "Армия-2023".





"Мы предлагаем вооруженным силам мобильную вездеходную платформу "Сарацин". Это идеальное средство для мобильных боевых групп, а также для охраны и сопровождения колонн военной техники", - заявил Багдасаров.

Это оружие имеет малозаметность и высокую мобильность, но не обладает броней. Оно также может быть использовано для установки различного вооружения. Например, в Луганской Народной Республике два "Сарацина" переданы казакам и используются в качестве передвижных противотанковых установок. Также эта платформа может использоваться для организации кочующих огневых точек.

"В данный момент два образца "Сарацина" находятся в зоне СВО, в ЛНР. Одна машина находится на фронте с декабря 2022 года, другая - с августа 2023 года. Обе они предназначены для запуска противотанковых управляемых ракет", - добавил директор компании.

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Несмотря на отсутствие брони, обе машины находятся в рабочем состоянии и активно используются казачьими отрядами, включенными в структуру Росгвардии.