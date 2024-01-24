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Zelikman
В компании Amazon работает порядка 750 000 роботов
Технологии искусственного интеллекта позволяют ускорить процесс замены сотрудников на чат-ботов и роботов

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  В 2023 году разразилось немалое количество споров и скандалов, так или иначе связанных с технологиями искусственного интеллекта. Многие представители сферы шоу-бизнеса, искусства, киноиндустрии и некоторых других отраслей устроили забастовки из-за угрозы их деятельности со стороны быстро развивающихся технологий.

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  Несмотря на обещания от представителей крупнейших компаний, что рабочим местам  и заработным платам сотрудников ничего не угрожает, различные корпорации по всему миру продолжают сокращать свой штат, заменяя работников на искусственный интеллект.

  Если большинство компаний предпочитают перекладывать большинство умственных задач на чат-ботов, основанных на ИИ, увольняя излишних сотрудников "горячей линии", операторов интернет-магазинов и многих других, то крупнейшие игроки уже перекладывают и физические нагрузки на могучие плечи человекоподобных роботов. По имеющимся данным, в компании Amazon на сегодняшний день работает порядка 750 тысяч рабочих-роботов, которые занимаются складированием, фасовкой, сборкой заказов и многим другим.

  В 2023 году компания Amazon уволила более 10 тысяч сотрудников, перенеся их обязанности на искусственный интеллект. Стоит отметить, что зачастую такие решения стимулируются и положением в мировой экономике, но основным фактором является сама возможность сократить расходы на содержание штата сотрудников, заменив их на ИИ без потери производительности.

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#технологии #экономика #искусственный интеллект #amazon #компании
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