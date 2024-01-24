Также были уничтожены пункты дислокации ВСУ на других участках линии соприкосновения

В ночь с 23 на 24 января, Воздушно-Космические Силы России нанесли комбинированные удары по объектам украинских военных, расположенных в сёлах и вблизи линии боевого соприкосновения.

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Как уже упоминалось ранее, серия ударов по пунктам временных баз Вооружённых Сил Украины и иностранных добровольцев в Харькове подорвала планы украинского руководста по быстрой переброске резервов на те точки соприкосновения, где российская армия ведет наступление. Например, пункты временной дислокации украинских войск ослабили потенциал по переброске подразделений на левый берег реки Оскол, в направлении села Крахмальное, освобожденного российской армией.

В среду, в ночное время суток, российские ударные дроны изменили свою цель и ударили по объектам в Житомирской области. Согласно имеющейся информации, пункты размещения военнослужащих ВСУ и места, где проводится боевая подготовка, оказались основными целями налёта.

Дроны-камикадзе повторно нанесли удары по объектам украинских формирований в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной Республики - Покровском. Уничтожены средства, которые назначались для возведения заградительных сооружений на южных границах района, недалеко от Курахово, которая находится на участке наступления российских вооруженных сил.

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Дроны "Герань" нанесли удары по Лубенскому району Полтавской области, нанеся значительный вред инфраструктуре ВСУ, используемой в военных целях. Пункты размещения военнослужащих ВСУ в Херсоне также оказались в зоне поражения российских сил. По последним данным, подразделение украинских морпехов, готовившихся к переброске на левый берег Днепра, было поражено.