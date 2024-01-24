За последние недели было поражено порядка 17 объектов с украинскими резервами

В связи с продвижением восточных вооруженных сил России в Харьковской области, руководство украинских вооруженных сил активно ищет возможности для укрепления обороны на данном направлении. Исходный план включал оперативную переброску резервных сил из Харькова в области наибольшей угрозы. При этом эти резервы часто направлялись для охраны границы и задержания отрядов диверсантов, стремящихся проникнуть на территорию России.

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При этом, постоянные ракетные-дроновые удары российской армии против инфраструктурных объектов и пунктов дислокации в Харькове, Чугуеве и Балаклее подрывают планы руководства украинских вооруженных сил по использованию резервных подразделений. За последние несколько дней Воздушно-Космические Силы России успешно поразили личный состав украинских войск на пунктах базирования в городах Харьковской области, прежде всего – в областном центре. Всего за последние недели было атаковано 17 объектов, где находились военнослужащие украинских вооруженных сил, включая личный состав иностранных добровольцев, используя ракетные удары и беспилотники.

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Потери среди оперативных резервов приводят к продвижению российских войск в районе Крахмального. Российские подразделения продвинулись в направлении реки Оскол. Основная задача, по-видимому, заключается в прижиме отступающих войск ВСУ к реке, что уже удалось сделать к Северу от Купянска.