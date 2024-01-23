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Zelikman
Латвия приняла решение закупить у Германии танки Leopard 2 для усиления Вооруженных Сил к 2030 году
Балтийская страна опасается возможного конфликта с Российской Федерацией

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  Главный орган безопасности Литвы объявил о намерении закупить немецкие боевые танки Leopard 2, в связи со стремлением балтийской страны создать армейское подразделение к 2030 году для борьбы, в случае чего, с российской армией.

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  Государственный совет обороны, включающий президента, премьер-министра и других чиновников, поручил Министерству Обороны начать переговоры с немецкими производителями относительно возможной закупки танков. Подробности по размеру заказа не были разглашены.

  "Литва считает, что немецкий танк Leopard 2 – это наиболее эффективная танковая платформа, отвечающая всем требованиям, установленным нашей страной", – заявил Кестутис Будрис, советник президента по вопросам безопасности Гитанаса Науседы журналистам во вторник в Вильнюсе.

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  Кроме того, Совет также выразил согласие на увеличение числа призывников на 2000 человек в Литве, население которой составляет 2,8 миллиона человек. Соглашение о закупках танков, заключенное правительством Германии с производителями военной продукции в прошлом году, предусматривает возможную покупку 105 дополнительных танков Leopard по сделке на сумму до €2,9 млрд. Кроме того, Чешская Республика также выразила заинтересованность в присоединении к закупке Leopard 2-A8 среди европейских союзников.

#политика #техника #армия #оружие #танки #leopard 2 #латвия
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