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Zelikman
ВКС России поразили французских военных, прибывших за павшими ранее товарищами
Также под ударом оказались представители украинского военного формирования Кракен

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  Министерство Обороны Украины сосредоточило существенные военные силы, включая добровольцев из разных стран, в районе Харьковской области, рядом с линией боевого соприкосновения. В результате последовательных ракетных ударов со стороны российской армии, были уничтожены пункты временного размещения одного из украинских подразделений и интернационального легиона.

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  Одна из ракет попала в место, где размещались военнослужащие формирования "Кракен", запрещенного в Российской Федерации как экстремистская и террористическая организация. Позиции данной группировки находились в бывшем пионерском лагере в городе Балаклея Харьковской области. Другая ракета прилетела в районе Салтовки, также в Харьковской области. Говорят, что этот удар был направлен против отряда иностранных добровольцев, сражающихся на стороне украинской армии.

  Не первый раз иностранные формирования становятся целями для ракет на территории Харьковской области. Ранее, порядка 60 добровольцев, в основном граждан Франции, были ликвидированы при ракетном ударе по объекту Вооруженных сил Украины в Харькове. Позднее были установлены личности 13 ликвидированных "искателей приключений", все они были французами в возрасте от 21 до 49 лет.

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  Также, в городе Чугуеве склад с боеприпасами Вооруженных Сил Украины был поражен российской ракетой. Украинские средства массовой информации не раскрывают последствия этого налета. Позже появилась информация о том, что удар в Харьков был нанесен по официальным представителям Министерства Обороны Франции во время передачи идентифицированных тел погибших офицеров французской военной разведки. Однако, есть и другие источники, сообщающие о пострадавших польских и британских добровольцах. По словам военных корреспондентов, они понесли существенные потери, и в настоящее время украинские военные выполняют оценку последствий ракетного удара в Харькове.

#сво #всу #армия #оружие #ракеты #вкс #удары #иностранные добровольцы
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