Компания сумела обойти всех своих конкурентов на китайском рынке в течение 2023 года

Китайская компания BYD Co. в 2023 году официально обошла Volkswagen AG и стала самым популярным автомобильным брендом в Китае. Это является убедительным доказательством того, что их уверенная ставка на электромобили на самом большом автомобильном рынке в мире приносит результаты и позволяет обойти некоторые из крупнейших мировых автомобильных брэндов.

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Компания BYD, базирующаяся в Шэньчжэне, в прошлом году зарегистрировала 2,4 миллиона новых отечественных автомобилей, согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований. Это обеспечило им долю рынка в 11% по всей стране, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в аналогичный период прошлого года. Быстрый рост китайского производителя автомобилей отражает более широкое превосходство китайских автомобильных брендов в разработке доступных и высокотехнологичных электромобилей, которые быстро завоевывают международное признание. Даже фирмы, такие как Stellantis NV и VW, обращаются к китайским автомобильным компаниям для получения вдохновения для своих стратегий в области электромобилей.

BYD ранее обошла VW как самый популярный автомобильный бренд в Китае на квартальной основе в прошлом году, но последующие данные показывают, что этот статус сохраняется в течение всего года. VW была самым популярным брендом в Китае как минимум с 2008 года, по доступным данным CATRC.

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Среди других пяти крупнейших брендов, Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. потеряли долю рынка и объемы продаж. Однако отечественный производитель Chongqing Changan Automobile Co. выиграл в увеличении продаж, сохраняя свою долю рынка.