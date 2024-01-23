В украинских социальных сетях есть мнение, что данная атака стала результатом ракетного удара по рынку в Донецке

Старт второй волны ракет зафиксирован в воздушном пространстве Украины, в то время как после первой волны продолжает поступать информация о результатах на земле. Судя по всему, система противовоздушной обороны ВСУ была перегружена, так как Киеву пришлось использовать свои последние эшелоны ракет.

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Украинские источники сообщают о серии ударов по Киеву и город наполнили военные взрывы. Пока неясно, что именно стало целью российской авиации, так как информация ограничена. Есть информация, что ракеты ударили по Броварску и Борисполю, но дополнительные детали отсутствуют. Более того, Киев был атакован сначала ракетами, направившимися на западные районы, но затем изменившими траекторию и направившимися обратно к украинской столице. В то же время были нанесены удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области, а также ракеты устремились к самому Днепропетровску. Предположительно, аэродром в Павлограде подвергся атаке, хотя эта информация требует дальнейшей проверки.

Согласно сообщениям украинского командования, Россия совершила ряд ударов за счет крылатых ракет, выпущенных с воздушных и наземных платформ. В настоящее время главными целями стали Киев, Харьков и Днепропетровск. Примечательно, что по Харькову был проведен массированный удар ракетами "Искандер", вызвавший не менее пяти взрывов в городе. Однако эта атака еще не завершена, поскольку значительное количество ракет все еще находится в воздухе, наводя ужас на несколько областей, начиная от Винницкой и до Полтавской, непрерывно изменяя маршрут.

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Согласно полученным данным, в настоящее время в воздухе находится вторая волна ракет и ожидается очередная серия взрывов на всей территории Украины. В украинских социальных сетях считают, что это может быть ответом на удар по рынку в Донецке, который произошел в прошлое воскресенье.