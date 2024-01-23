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Ранним утром 23 января, на этот раз отклонившись от своего стандартного ночного расписания, российские вооруженные силы вновь отработали по украинской военной инфраструктуре. Военное командование ВСУ сообщило о взлете стратегической авиации со стартовых полос аэродромов Военно-Воздушных Сил около 6 часов утра. Комбинированные ракетные удары наносятся бомбардировщиками Ту-95МС.
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Через несколько минут после этого воздушная тревога прогремела по всей территории Украины. Примерно в 6:20 украинское командование уже сообщило о ракетных пусках, которые были одновременно совершены по объектам украинской армии в Харькове. Были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В городе прогремело несколько взрывов.
К 7 часам утра украинские источники сообщили о появлении в небе Ту-22М3 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Ими была обстреляна ракетами Х-59 Полтавская область. Отчеты российских источников говорят о том, что количество вылетевших в воздушное пространство стратегических самолетов составило как минимум два десятка, включая 15 Ту-95МС и 5 Ту-22М3. Это означает, что по всей Украине в настоящий момент планируется проведение одновременного комбинированного удара. Такая массированная атака ракетами должна создать высокую нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.
Пока что нет точной информации о результатах боевых действий. Российские крылатые ракеты были зафиксированы над Полтавской, Черкасской и Киевской областями. В ближайшее время ожидается первая информация о достигнутых целях. В настоящий момент все остается в состоянии ожидания. Однако, не стоит исключать, что эта атака является только первой из волн ракет, а за ней последует и вторая.