Сообщается о двадцати стратегических бомбардировщиках над Украиной

Ранним утром 23 января, на этот раз отклонившись от своего стандартного ночного расписания, российские вооруженные силы вновь отработали по украинской военной инфраструктуре. Военное командование ВСУ сообщило о взлете стратегической авиации со стартовых полос аэродромов Военно-Воздушных Сил около 6 часов утра. Комбинированные ракетные удары наносятся бомбардировщиками Ту-95МС.

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Через несколько минут после этого воздушная тревога прогремела по всей территории Украины. Примерно в 6:20 украинское командование уже сообщило о ракетных пусках, которые были одновременно совершены по объектам украинской армии в Харькове. Были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В городе прогремело несколько взрывов.

К 7 часам утра украинские источники сообщили о появлении в небе Ту-22М3 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Ими была обстреляна ракетами Х-59 Полтавская область. Отчеты российских источников говорят о том, что количество вылетевших в воздушное пространство стратегических самолетов составило как минимум два десятка, включая 15 Ту-95МС и 5 Ту-22М3. Это означает, что по всей Украине в настоящий момент планируется проведение одновременного комбинированного удара. Такая массированная атака ракетами должна создать высокую нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

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Пока что нет точной информации о результатах боевых действий. Российские крылатые ракеты были зафиксированы над Полтавской, Черкасской и Киевской областями. В ближайшее время ожидается первая информация о достигнутых целях. В настоящий момент все остается в состоянии ожидания. Однако, не стоит исключать, что эта атака является только первой из волн ракет, а за ней последует и вторая.