Это уже не первый случай, когда через площадку компании происходят подобные мошеннические действия

В сети появилась очередная история, которая еще раз подчеркивает необходимость быть особенно внимательными при покупке видеокарт. И даже если они приобретены у известных розничных продавцов. Один из клиентов, купивший карту технологического гиганта Nvidia, был сильно разочарован полученным результатом.

реклама

Эта последняя жертва попала в неприятную ситуацию, получив фальшивую RTX 4090 от Amazon. К несчастью покупателя, эта карта была доставлена с повреждениями при транспортировке и была отправлена в компанию North West Repair (NWR), которая поделилась этой историей на канале YouTube.

Визуальный осмотр карты показал наличие огромной трещины на печатной плате, а также плавление разъема питания. Хотя это повреждение, которое вы бы не хотели видеть на карте, оно ничтожно по сравнению с тем, что зафиксировали сотрудники сервисного центра далее. Поддельная гарантийная наклейка со специальной защитой от несанкционированного доступа, закрывающая один из винтов и немного перетянутая, была первым признаком проблемы. Некоторые винты отказывались выкручиваться и пришлось их замочить в спирте.

После снятия задней крышки и радиатора, компания NWR обнаружила, что охлаждающие радиаторы покрывали только половину микросхем памяти. Графический процессор оказался полностью сгоревшим, а также некоторые другие компоненты на печатной плате. Хотя серийный номер на наклейке карты указывал, что это RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти, и код AD103-300-A1 идентифицировал ее как RTX 4080. NWR утверждала, что это графический процессор для ноутбука RTX 4090, но в разделе комментариев на YouTube компания признала, что они ошиблись. Итоговый вердикт: карта "не подлежит исправлению", так как нечего исправлять.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это не первый случай, когда мы слышим о том, что покупатели заказывают видеокарты на Amazon и получают что-то совершенно иное. В декабре 2022 года Amazon отправил покупателю из Канады RTX 3060 Ti, которая оказалась поддельной картой, заполненной подделочным материалом. Компания заявила, что не вернет деньги, пока "правильный" товар не вернется на их склад.