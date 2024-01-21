В случае успеха 3-нанометрового техпроцесса второго поколения, чипы разработанные на данной технологии, могут оказать и в будущих смартфонах Galaxy S25

В конце прошлого года корпорация Samsung объявила о начале массового производства своего второго поколения техпроцесса 3-нм, известного как SF3, а также 4-нм техпроцесса четвёртого поколения для высокопроизводительных вычислений во второй половине 2024 года.

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Похоже, что Samsung идет в ногу с графиком выполнения задач. Неизвестные отраслевые источники сообщили Chosun, что Samsung Electronics уже начала производство прототипов с использованием второго поколения 3-нм технологического процесса и в настоящее время проводит тестирование чипов на производительность и надежность. Компания надеется выпустить более 60% продукции, основанной на 3-нм техпроцессе в течение следующих полугода.

Новейшие модели Galaxy Watch 7, запланированные к выпуску в конце текущего года, будут оснащены первым чипом, изготовленным с использованием технологии SF3, и предполагается, что они станут приложением для носимых устройств. Galaxy Watch 7 также будут использоваться в качестве испытательной арены, и в случае успеха Samsung планирует использовать техпроцесс SF3 в чипе Samsung Electronics System LSI Exynos 2500, который будет установлен в предстоящую модель Galaxy S25, запуск которой ожидается в следующем году.

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Известный эксперт Роланд Квандт сообщает, что в Galaxy Watch 7 будет использован процессор Exynos, основанный на модели Exynos 5535. Возможно, новый чипсет будет получать название Exynos W940, что будет являться улучшенной версией предыдущего Exynos W930, применяемого в моделях часов 2023 года. Если эта информация верна, то время автономной работы, к которому умным часам всё ещё предъявляются вопросы, в модели Galaxy Watch 7 значительно увеличится по сравнению с часами модели Watch 6.