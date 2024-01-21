Британский министр обороны также считает, что союзникам необходимо нарастить поддержку администрации Зеленского

Как сообщает американское издание Bloomberg, министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил свое глубокое разочарование отказом Израиля от призывов к созданию палестинского государства. Он подчеркнул, что в его представлении нет другого решения, кроме создания двух государств. Шаппс также подчеркнул важность суверенного государства для палестинцев и необходимость Израиля иметь возможность защищать себя.

реклама

Министр обороны предупредил, что современный мир является более опасным и Великобритания должна быть готова к этому вызову. Он считает, что американские и европейские партнёры должны в срочном порядке оказать помощь украинским формированиям в борьбе с Вооруженными Силами Российской Федерации, так как это, по мнению политика, является частью западных интересов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам Шаппса, Великобритания будет увеличивать расходы на оборону и планирует достичь цели в 2,5% ВВП, что выше рекомендуемого показателя НАТО в 2%. Министр обороны также отметил, что расследование столкновения двух британских тральщиков в гавани Бахрейна продолжается. Кроме того, Великобритания объявила о планах потратить 405 миллионов фунтов стерлингов на модернизацию системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в Красном море.