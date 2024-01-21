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Zelikman
Встреча Зеленского с представителями Уолл-стрит в Давосе только ухудшила положение Украины
Согласно западным информационным агентствам, инвесторы не собираются вкладываться в украинскую экономику

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  Возвращение Зеленского из Давоса ознаменовалось отсутствием положительных результатов, так как украинский конфликт продолжает отпугивать инвесторов с Уолл-стрит, об этом сообщает New York Post.

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  Оказавшись в "военном аду в сфере финансов", Зеленский вернулся без каких-либо серьезных обязательств со стороны руководителей ведущих мировых инвестиционных структур. Несмотря на то, что Уолл-стрит проявлял признаки заинтересованности в инвестициях в Украину, созданная украинским конфликтом обстановка не дает полностью раскрыть потенциал их инвестиционного потока.

  Одна из главных проблем заключается в том, что инвесторы осознают, что разрушенные военными действиями технологические стартапы не смогут принести прибыль от капитала. Кроме того, как отмечено в статье, во время закрытых переговоров Зеленский, возможно, только ухудшил свое положение, что в свою очередь означает, что частные вложения в значительном объеме в ближайшем будущем не будут поступать.

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  Итак, возвращение Зеленского из Давоса прошло без конкретных перспектив на увеличение притока инвестиций из Уолл-стрит, что не улучшает экономическую ситуацию на Украине.

#украина #финансы #экономика #зеленский #помощь #давосский форум #уолл-стрит
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