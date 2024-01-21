По словам руководства ВСУ, несколько сотен метров, которые заняли российские войска, не имеют значения

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что село Крахмальное на Сватовском направлении было потеряно, причиной отступления украинских сил стало переход на "более укрепленные позиции". Информация об этом была озвучена Владимиром Фитьо, официальным представителем командования Сухопутных войск ВСУ.

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По версии военного руководства, украинские подразделения покинули село Крахмальное, поскольку оно не имело тактического значения. Их отступление на расстояние около 3 км объясняется наличием "подготовленных позиций" в указанной области. Сообщается, что российская армия продвинулась всего на небольшое расстояние, которое украинские военные считают незначительным и не стоящим упоминания.

"В селе Крахмальном до начала вторжения жило около 45 человек, что соответствовало пяти домам, и все эти дома были разрушены российской армией. Из-за этого, несколько сотен метров, которые заняли российские войска, не имеют значения. Украинские защитники отступили на более укрепленные позиции, где их жизни не угрожает опасность", - сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ.

Однако на основе информации, которая уже доступна различным ресурсам, на данном участке были развёрнуты подразделения ВСУ, в основном состоящие из мобилизованных солдат. Пока оборонительная линия была стабильной, артиллерия проводила огневые удары, а вылазки были редкими, украинские силы удерживали свои позиции. И как только началась активная атака со стороны российских сил, они единодушно отступили.

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Подразделения РФ также успешно продвинулись в районе соседней Табаевки, однако изначальные данные о продвижении украинских сил значительно преуменьшили этот успех.