Бои продолжаются практически по всей линии боевого соприкосновения

Ведутся активные операции российских вооруженных сил практически по всем направлениям. Благодаря такой тактике подразделения уже освободили два населенных пункта в 2024 году. По последней информации Министерства Обороны, сегодня российская армия не выполняла ночных ударов беспилотниками внутри украинской территории, взрывы были слышны около фронтовой линии, где артиллерия и авиация атаковали позиции украинских формирований. На главных направлениях не произошло крупных изменений.

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В районе Купянска российская армия захватила поселок Крахмальное в Харьковской области, тогда как украинская армия отступила на запад около 2,5-3 километра. В районах Синьковки, Терны и Коломыйчиха украинские военные провели семь атак, однако не смогли достичь успеха. На Красно-Лиманском участке ситуация осталась без существенных изменений, а бои продолжаются в Серебрянском лесничестве, где армия пытается обойти с фланга Белогоровку, которая расположена в низине, и продвинуться в сторону Северска. Неприятель несколько раз шел в атаку в районах Ямполовки и Червоной Дибровы.

На Донецком участке линии соприкосновения ВСУ пытались ударить в районах Клещеевки и Кирово, но российские войска добились успеха во время атаки на Авдеевку, благодаря чему им удалось проникнуть в город с южной стороны и продвинуться со стороны Каменки до второй укрепленной линии. В окрестностях Артемовска российские бойцы водрузили флаг посреди Богдановки. Есть и успехи в районе Марьинки, где войска России продвинулись в сторону Красногоровки, захватив несколько укрепленных позиций украинской армии. На Южно-Донецком направлении бои продолжаются в окрестностях Новомихайловки, где украинские формирования провели одну безуспешную атаку. Российская армия атакует с двух сторон, обходя посёлок с юга. Возобновились наступательные действия в направлении Великой Новоселки, и войскам удалось захватить несколько укрепленных позиций в районе Урожайного. На Запорожском участке ситуация остается неизменной, а бои продолжаются на линии Работино - Вербовое. На Херсонском направлении ребята продолжают оттеснять украинских морпехов из Крынок.

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За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери: 565 убитыми и ранеными среди личного состава, а также потери в технике: один танк, две бронемашины, две гаубицы Д-20, одна Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и реактивная система залпового огня "Град". Военный склад 31-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен, и также были нанесены удары по временной базе иностранных добровольцев в районе Константиновки. Силы противовоздушной обороны уничтожили 43 украинских беспилотника.