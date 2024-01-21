Генштаб ВСУ пока не подтвердил данную информацию, но некоторые украинские источники уже сообщают о потере посёлка

Российские подразделения продолжают активные атаки по всей линии соприкосновения, что сильно ослабляет оборону Вооруженных Сил Украины. В последние дни ВС РФ удается продвигаться вперед, постепенно освобождая населенные пункты. Так, после успешного освобождения Веселого на Северском направлении военные России освободили поселок Крахмальное на Сватовском участке.

реклама

По информации российских источников, штурмовые группы 47-й гвардейской танковой дивизии 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" зашли в поселок Крахмальное Харьковской области, установив над ним полный контроль. Украинские вооруженные силы вынуждены были отступить на запад, отойдя примерно на 2-2,5 километра. Это второй населенный пункт, который бойцы освободили в этом году.

Правда, информация пока не была официально подтверждена украинским Генеральным Штабом, однако в предыдущих сообщениях украинского командования указывалось, что российские войска наступают в направлении Табаевки и Крахмального, и могут взять железную дорогу, соединяющую Купянск с Сватово. Между тем, украинские источники, направленные на военную тематику, уже признали потерю поселка и опубликовали его координаты. Ранее сообщалось, что войскам удалось добраться до границы Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Войска России повернули и направились в атаку на Табаевку и Крахмальное, расположенные северо-западнее и юго-западнее Владимировки. По предварительным данным, пехотинцы успешно продвинулись в несколько лесных зон к западу от железной дороги, сообщается из украинского Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вчерашний день оказался очень плодотворным для российских войск. Штурмовые группы смогли проломить оборону Вооруженных Сил Украины на Юге Авдеевки и войти в город около "Царской охоты". Также бойцы установили российский флаг в центре Богдановки на Артемовском участке, продвигаясь в сторону Часового Яра.