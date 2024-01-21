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Zelikman
Российские войска освободили населённый пункт Крахмальное на Сватовском направлении
Генштаб ВСУ пока не подтвердил данную информацию, но некоторые украинские источники уже сообщают о потере посёлка

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  Российские подразделения продолжают активные атаки по всей линии соприкосновения, что сильно ослабляет оборону Вооруженных Сил Украины. В последние дни ВС РФ удается продвигаться вперед, постепенно освобождая населенные пункты. Так, после успешного освобождения Веселого на Северском направлении военные России освободили поселок Крахмальное на Сватовском участке.

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  По информации российских источников, штурмовые группы 47-й гвардейской танковой дивизии 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" зашли в поселок Крахмальное Харьковской области, установив над ним полный контроль. Украинские вооруженные силы вынуждены были отступить на запад, отойдя примерно на 2-2,5 километра. Это второй населенный пункт, который бойцы освободили в этом году.

  Правда, информация пока не была официально подтверждена украинским Генеральным Штабом, однако в предыдущих сообщениях украинского командования указывалось, что российские войска наступают в направлении Табаевки и Крахмального, и могут взять железную дорогу, соединяющую Купянск с Сватово. Между тем, украинские источники, направленные на военную тематику, уже признали потерю поселка и опубликовали его координаты. Ранее сообщалось, что войскам удалось добраться до границы Харьковской области и Луганской Народной Республики.

  Войска России повернули и направились в атаку на Табаевку и Крахмальное, расположенные северо-западнее и юго-западнее Владимировки. По предварительным данным, пехотинцы успешно продвинулись в несколько лесных зон к западу от железной дороги, сообщается из украинского Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

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  Вчерашний день оказался очень плодотворным для российских войск. Штурмовые группы смогли проломить оборону Вооруженных Сил Украины на Юге Авдеевки и войти в город около "Царской охоты". Также бойцы установили российский флаг в центре Богдановки на Артемовском участке, продвигаясь в сторону Часового Яра.

#сво #всу #армия #конфликт #бои
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