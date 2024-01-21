Затем военнослужащий смог забраться в бронетранспортер и покинуть зону боевых действий

За последние два года весь мир оценил потенциал различных беспилотных летательных аппаратов и других дронов наземного, воздушного или морского назначения. Если раньше бесспорным "Богом войны" была артиллерия, то сейчас данный титул ей придётся делить с современными ударными БПЛА.

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Теперь всё чаще бронированную технику и живую силу поражают различные дроны-камикадзе или беспилотники, способные сбросить на головы недругов бомбы, мины или какое-либо другое вооружение. Однако время от времени бывают и достаточно любопытные ситуации.

В сеть было выложено видео, на котором российский боец, благодаря своей сообразительности и ловкости, сумел увернуться сразу от двух дронов-камикадзе, сохранив тем самым свою жизнь.





Военнослужащий некоторое время маневрировал вокруг бронированной техники. Один за другим украинские беспилотники попытались настигнуть героя видео, но оба аппарата ударились о замёрзшую почву вхолостую.

После этого парень забрался в бронетранспортер и в этот момент по технике ударил ещё один дрон-камикадзе. Однако российская боевая машина выдержала атаку и военнослужащие сумели покинуть опасную зону на бронетехнике.

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Это далеко не первый случай, когда за счёт своих смекалки, реакции, ловкости и отваги российские бойцы переигрывают операторов БПЛА неприятеля. Ранее в сеть просачивалось похожее видео, где российский военнослужащий выманивает на себя беспилотник, а затем за счёт обманного маневра уворачивается от его атаки.