По словам источников, у подразделений нет возможности идти вперёд и всё перетекло в оборону небольшого клочка земли

"Ситуация трагическая" - таким образом боец Вооруженных Сил Украины с позывным "Ваня" охарактеризовал дела украинских морских пехотинцев в Крынках во время беседы с представителями британского новостного агенства Financial Times.

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После успешного захвата плацдарма на левом берегу Днепра прошлого года, подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Украины долгое время оборонялись, лишившись силы наступления. Украинский разведчик, с которым беседовали британцы, уверен, что морпехам будет сложно удержать контроль над территорией Крынок, поскольку российские войска превосходят их, а ВСУ понесли значительные потери. Более того, надвигающаяся холодная погода усложнила переброску подкрепления и боеприпасов.

"Корпус морской пехоты не смог удержать темп наступления, а теперь явно лишен инициативы. Я должен быть откровенным... Ситуация трагическая", - заявил "Ваня".

Он сообщил, что плацдарм был создан для дальнейшего продвижения в Крым, однако расчёты командования оказались невыполнимыми, и все пришло к обороне скромного участка территории на левом берегу. В настоящее время все указывает на то, что оставшимся в живых морпехам придется отступить с плацдарма, сделав все возможное для сохранения своих жизней.

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Тем временем, украинские источники сообщают, что, несмотря на тяжелое положение подразделений морской пехоты и спецназа ВСУ, Киев не планирует отдавать приказ об эвакуации с плацдарма.