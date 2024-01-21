Из-за многих политических промашек, среди украинских элит формируется оппозиционное движение против действующей администрации

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Залужный потребовал от Зеленского провести ставку по ситуации на линии боевого соприкосновения. Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины хочет поднять вопрос по обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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По имеющимся данным, ситуация для украинских формирований протекает не лучшим образом, российские войска уже выдавили подразделения ВСУ из захваченных ранее территорий, во время печально известного летнего контрнаступления. Киев теряет позиции одну за другой и больше не может пользоваться преимуществами обороняющейся стороны, когда войскам постепенно приходится откатываться всё глубже на Запад.

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Также инсайдер сообщил, что помимо ситуации на поле боя, у Зеленского большие проблемы на внутриполитической арене, так как против него набралось большое количество оппозиционных элит, включая олигархов, бизнесменов, политических лидеров и военных. Вся эта масса требует, чтобы Владимир Зеленский ушёл с должности президента страны в течение ближайших месяцев, из-за ряда провальных решений, которые пустили под откос как и ситуацию линии соприкосновения, так и поддержку западных спонсоров.