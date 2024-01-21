По словам Донни Волигроски, компания будет следовать этой стратегии, пока стоимость производства DDR4 не превысит стоимость DDR5

Пользователям AMD AM4 не нужно беспокоиться о поддержке платформы. В настоящий момент и впредь компания будет продолжать ее поддерживать, как подтвердил Донни Волигроски на выставке CES. Отмечая, что компания будет следовать этой стратегии, пока стоимость производства DDR4 не превысит стоимость DDR5.

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Однако, остается вопрос: почему компания не стимулирует переход на AM5? Волигроски ясно ответил, что AM5 предназначен для тех, кто смотрит в будущее. С тех пор прошло более года, с момента выхода процессоров Ryzen 7000 и выпуска первых материнских плат AM5. Пользователям дали достаточно времени, чтобы решить, стоит ли обновляться или придерживаться AM4. В то время как AM5 может похвастаться новейшими стандартами памяти и PCIe, у AM4 есть свои преимущества. Кроме того, особую значимость придает компания AMD своей постоянной поддержке.

Есть несколько причин, по которым пользователи могут оставаться на AM4. Эти причины включают в себя сложности перехода на новую архитектуру сокетов и дополнительное оборудование, которые потребуются для поддержки новой платформы AMD. Также стоит учитывать более низкие затраты, связанные с AM4, и, по меньшей мере, изначальную надежность системы в период запуска AM5, с которой поначалу наблюдались некоторые проблемы.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые из этих проблем уже решены. В июле 2023 года несколько производителей материнских плат AM5 выпустили обновление AGESA от AMD. Пользователи и оверклокеры отметили значительное улучшение общей совместимости и поддержки AM5 DDR5 с новой прошивкой.

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AMD планирует поддерживать AM5 в ближайшие несколько лет, как сообщил Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и генеральный директор по клиентскому каналу. Он также добавил, что AMD считает долговечность платформы AM4 одним из ключевых факторов успеха Ryzen и намерена остаться на AM5 как можно дольше. По его словам, компания привержена своему плану до 2025 года и будет продолжать его в дальнейшем.