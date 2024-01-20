Информация об это подтверждается и украинскими средствами массовой информации

Российские вооруженные силы выбрали путь к Западу от железной дороги в районе между Луганской Народной Республики и Харьковской области, оттеснив противника на несколько километров назад. Украинская сторона подтвердила информацию о том, что российские военные начали наступление на Юго-Востоке Купянского района.

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На данный момент, российские формирования наносят урон Вооруженным Силам Украины в личном составе и технике, и продвигаются к Западу от железной дороги, идущей от Купянска в сторону Сватово. Украинские войска отступили как минимум на 2,5-3 километра западнее.

Активные операции продолжаются в нескольких километрах от населенных пунктов Крахмальное и Табаевка, находящихся в Харьковской области. Украинские вооруженные силы отступают к следующей линии обороны - западнее трассы H-26, идущей от Купянска до Кременной. Территория, находящаяся к Востоку от трассы H-26 до передовых позиций российской армии, фактически стала "серой зоной".

Ранее украинские формирования использовали железную дорогу в качестве линии обороны при продвижении российских войск. Однако, в настоящее время интенсивность ударов сил артиллерии и авиации России уже не позволяет украинским военным удерживать свои прежние позиции, что приводит к росту объемов освобожденных территорий.

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Полотно железной дороги, соответствующий Крахмальному и немного южнее Табаевки, между тем является границей между Харьковской областью и Луганской Народной Республикой. Пересечение этой дороги российскими вооруженными силами означает вхождение в Харьковскую область на еще одном участке линии соприкосновения, а также сдвигает её западнее.