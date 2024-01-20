По информации западных источников, разрушено здание, использовавшееся организацией Революционная гвардия

Атака Израилем на сирийскую столицу в субботу привела к разрушению здания, которое использовалось иранской военной организацией "Революционная гвардия", в результате чего погиб командир и один из его заместителей, согласно информации сирийских и иранских СМИ.

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Иранское студенческое новостное агентство сообщило, что эти люди были членами Корпуса Стражей Исламской Революции, которые составляют экспедиционный отряд «Кудс». Сирийский Центр по правам человека сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате ракетной атаки, которая произошла во время проведения митинга исламистов, поддерживаемых Ираном.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что израильская агрессия была нацелена на жилой дом в охраняемом районе Маззе на Западе Дамаска, где расположены несколько дипломатических миссий. Удар произошел недалеко от посольств Венесуэлы и Южной Африки.

Один из чиновников, знающих ситуацию, сообщил, что здание использовалось представителями Корпуса Стражей Исламской Революции, и что израильские ракеты полностью разрушили его, а в результате атаки 10 человек погибли или получили ранения. Он является частью группы, поддерживаемой Ираном, но просил не раскрывать его имя и принадлежность из соображений безопасности.

Местный продавец, находившийся неподалеку от места атаки, рассказал, что около 10:15 услышал 5 последовательных взрывов, и позже увидел, как тела мужчины и женщины, а также трех раненых, уносили с места происшествия.

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Удар произошел на фоне роста напряженности в регионе в связи с продолжающимся наступлением Израиля в секторе Газа. По данным газовских органов здравоохранения, атака Израиля на эту территорию является одной из самых смертоносных и разрушительных военных кампаний в новейшей истории, унесшей жизни почти 25 000 палестинцев, причинившей масштабные разрушения и принудившей более 80% из 2,3 миллионов жителей покинуть свои дома.