По мнению западных экспертов, сейчас самое время показать силу в Красном море

США и Великобритания разрабатывают стратегию по противодействию хуситам в Йемене, стараясь избежать развертывания широкомасштабной военной операции. Одна из основных составляющих этой стратегии - нацеленность на иранские поставки оружия и введение более эффективных превентивных ударов, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

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Эти шаги являются попыткой союзников активизировать усилия по прекращению атак в Красном море, через которое проходит около 12% мирового торгового грузооборота. Удары хуситов по коммерческим судам стали ответным мероприятием на израильские бомбардировки мирных жителей Газы. Это привело к росту стоимости страхования и вызвало опасения по поводу возможного инфляционного давления, поскольку суда сейчас вынуждены выбирать длинные и дорогостоящие маршруты вокруг Африки.

Однако, в случае принятия более агрессивных мер, США рискуют напрямую вступить в конфронтацию с Ираном и инициировать региональный конфликт, что не соответствует стратегии администрации Байдена, которая стремится избежать вооруженных конфликтов.

Важно отметить, что серия ударов, наносимых США и Великобританией по хуситам, пока не привела к остановке группировки и не ослабила ее возможности. На самом деле, хуситы обещали усилить свои действия с того момента, как были запущены атаки их союзниками.

Люди, сведущие в данной ситуации и просившие оставаться анонимными, заявили, что США и Великобритания всё же рассматривают новые способы воздействия на хуситов. Приверженцы более решительных действий утверждают, что пришло время для этого, так как они считают, что Иран становится все более уязвимым.

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Значительно растет опасность, что беспорядки в Красном море могут продолжаться дольше, чем изначально ожидалось. По данным разведывательной компании Ambrey Analytics, с середины ноября не менее 16 судов получили удары от хуситов при помощи беспилотников или ракет.