Однако, аналитики рассчитывают, что в текущем году на данный товар будет повышенный спрос за счёт развития технологии искусственного интеллекта

Аналитик цифровых систем хранения данных Том Кафлин и его партнер Том Гарднер недавно разработали интересный набор диаграмм, отражающих доходность жестких дисков на протяжении последних нескольких десятилетий. Для создания этого набора они использовали данные из разных источников, включая информацию от Монтгомери Фистера за последние 20 лет.

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Из диаграмм видно, что до 1980-х годов доходы от жестких дисков не росли так стремительно. Однако, в течение этого десятилетия годовой доход увеличился с примерно 4 до более чем 20 миллиардов долларов. В 90-е годы также наблюдался заметный рост, но доходы были менее стабильными и подвержены большим колебаниям.

Оба исследовательских института, Gartner и TrendFocus, отметили снижение доходов в индустрии HDD в первой половине 2000-х годов. Однако, рынок стабилизировался к середине десятилетия и последовательно рос, достигнув своего пика в 2012 году, когда доход составил около 37 миллиардов долларов. Кофлин отмечает, что это, вероятно, связано с катастрофическим наводнением в Таиланде в предшествующем году, что привело к росту цен на жесткие диски в 2012 году.

Кофлин отмечает, что индустрия жёстких дисков достигла пика в объеме поставок в 2010 году, когда было продано 651 миллион единиц. В сравнении, в 2022 году было продано всего 172 миллиона жестких дисков, а в 2023 году поставки составили около 127 миллионов с общей емкостью менее 900 эксабайт.

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С 2012 года доходы от жестких дисков имеют тенденцию к снижению из-за роста твердотельных накопителей. Однако, в этом году ситуация может измениться благодаря растущему спросу на хранилища для искусственного интеллекта. Кофлин ожидает, что доходы от жестких дисков в этом году увеличатся, поскольку индустрия предполагает поставить 127 миллионов вращающихся приводов, если прогноз оправдается