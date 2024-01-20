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Продолжается операция российских вооруженных сил по окружению Авдеевского укрепрайона Вооруженных сил Украины, откуда регулярно осуществляются террористические обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики и соседних городов. Даже противоположная сторона признается, что ситуация у украинских военных на данном участке является сложной.
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Украинские источники, ссылаясь на командование ВСУ, сообщают, что за последние сутки войска Киева потеряли несколько ключевых позиций на Авдеевском направлении. В частности, они вынуждены были отступить с позиций под Каменкой, утратили контроль над укрепрайонами около Красногоровки и потеряли две и три укрепленные позиции у Опытного и Первомайского соответственно.
С российской стороны сообщается о боях в районе села Степовое, где военные пытаются продвигаться в направлении Авдеевского коксохимического завода с северо-востока. Помимо этого, российские военкоры подтверждают, что подразделения продолжают наносить массированные удары с использованием артиллерии и авиации, включая ФАБ, по позициям ВСУ в самой Авдеевке и на ее окраинах. Данный укрепрайон с 2014 года превратился в неприступную крепость, оборудованную подземными тоннелями и бункерами из железобетона.
Однако, окружив данный укрепрайон, российские военные обеспечат блокировку ВСУ, что прекратит возможность переброски подкреплений и снабжения в данную зону. Таким образом, освобождение данного города от украинских сил позволит наконец прекратить террористические обстрелы Донецка, в результате которых регулярно гибнут мирные жители, включая детей.