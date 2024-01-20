Сообщается, что за последние сутки подразделения захватили сразу несколько позиций украинских формирований

Продолжается операция российских вооруженных сил по окружению Авдеевского укрепрайона Вооруженных сил Украины, откуда регулярно осуществляются террористические обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики и соседних городов. Даже противоположная сторона признается, что ситуация у украинских военных на данном участке является сложной.

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Украинские источники, ссылаясь на командование ВСУ, сообщают, что за последние сутки войска Киева потеряли несколько ключевых позиций на Авдеевском направлении. В частности, они вынуждены были отступить с позиций под Каменкой, утратили контроль над укрепрайонами около Красногоровки и потеряли две и три укрепленные позиции у Опытного и Первомайского соответственно.





С российской стороны сообщается о боях в районе села Степовое, где военные пытаются продвигаться в направлении Авдеевского коксохимического завода с северо-востока. Помимо этого, российские военкоры подтверждают, что подразделения продолжают наносить массированные удары с использованием артиллерии и авиации, включая ФАБ, по позициям ВСУ в самой Авдеевке и на ее окраинах. Данный укрепрайон с 2014 года превратился в неприступную крепость, оборудованную подземными тоннелями и бункерами из железобетона.

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Однако, окружив данный укрепрайон, российские военные обеспечат блокировку ВСУ, что прекратит возможность переброски подкреплений и снабжения в данную зону. Таким образом, освобождение данного города от украинских сил позволит наконец прекратить террористические обстрелы Донецка, в результате которых регулярно гибнут мирные жители, включая детей.