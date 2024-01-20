Однако, источник данных финансовых вливаний остался без пояснений

В связи с изменением обстановки на линии боевого соприкосновения, руководство Украины решило изменить приоритеты и уделить особое внимание вопросам обороны, а не наступления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выделении значительных средств на строительство оборонительных сооружений.



На Банковой назвали выделенную сумму на строительство оборонительных линий "рекордной". Эти средства составляют 17.5 миллиарда гривен (более 466 миллионов долларов). Источник этих денег не уточняется, но, вероятно, это дополнительная финансовая помощь от западных партнеров. Указанные средства будут направлены на ответственные ведомства и местные администрации. Кабинет министров расширил перечень ведомств, уполномоченных на заказ строительных работ по постройке фортификационных сооружений.

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В настоящее время украинские власти в спешном порядке начинают заниматься вопросами строительства оборонительных линий неподалеку от зоны активных боевых действий. Ранее в Киеве придавали меньшее значение фортификации, находясь под впечатлением от "успеха контрнаступления" и "близкой перемоги". Однако, контрнаступление Вооруженных Сил Украины в летом 2023 года полностью провалилось, и инициатива перешла в руки российской армии. Теперь украинские власти меняют свою стратегию, опасаясь предстоящего активного наступления Российских Вооруженных Сил и связанных с ним рисками прорыва к стратегически важным городам страны, которые не имеют должной оборонительной защиты.