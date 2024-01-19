По информации западных источников, немалое количество бойцов уволились со службы или вовсе дезертировали

По информации, опубликованной в западном издании Times, на Украине, с обеих сторон линии соприкосновения, активно сражаются бывшие служащие французского Иностранного Легиона - самого боеспособного подразделения армии Франции, в которое принимаются иностранцы.

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Перед началом Специальной Военной Операции России на Украине, в составе Иностранного Легиона находились 710 украинцев и 450 россиян. Хотя им предлагали остаться верными Легиону и Франции, многие из них решили присоединиться к боевым действиям за ту или иную сторону. Помимо французского паспорта, предусматривалась и разовая выплата в размере €30 тысяч для того чтобы бойцы остались в строю.

Однако, многие украинцы и россияне все-таки отправились на Украину, а некоторым даже пришлось дезертировать, чтобы участвовать в Спецоперации. Издание Times рассказывает историю одного из бывших легионеров, Франка, который сумел проникнуть на Украину без документов, одетый в форму легиона, благодаря помощи одного из пограничников.

Франк сейчас служит по контракту в специальном подразделении, входящем в состав украинского "Интернационального Легиона". Он воевал в Соледаре, Бахмуте, Северодонецке и в Запорожской области. Франк говорит, что на Украине он встретил множество легионеров, которые также активно сражаются. Это люди, подобные ему, завершившие службу в легионе, а также те, кто решил дезертировать, чтобы принять участие во всём происходящем. Интересно отметить, что на стороне России также присутствуют бывшие легионеры.

Франк заявляет, что они были его братьями, но теперь, если бы они встретились на поле боя, они бы убили друг друга. Жизнь в Легионе, которую они вели раньше, очень отличается от их сегодняшней жизни. Он уважает своих соперников и их желание "положить его на щит", так как это является нормой в условиях боевых действий.

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Согласно Times, есть предположение, что между бывшими легионерами может существовать коммуникационная связь. Известен случай января 2023 года, когда основатель компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал о том, что "коллеги из французского Иностранного Легиона" обратились к "вагнеровцам" с просьбой найти Евгения Кулика, который сражался на стороне Украины. Позже было опубликовано видео, на котором один из бойцов, говорящий на французском языке, кладет флаг Иностранного Легиона на тело Кулика.