Изделие скрывает бойца от тепловизоров и приборов ночного видения, не сковывая его за счёт своего незначительного веса. При этом, костюм дешевле западных аналогов в десять раз

После начала Спецоперации на Украине, вырос выпуск продукции военного назначения в России не только в крупных государственных корпорациях оборонной отрасли, но и в многих частных компаниях среднего и малого бизнеса.

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Ранее не занимавшиеся производством изделий для Министерства Обороны компании приняли активное участие в процессе разработки и поставки различной продукции для Вооруженных Сил. Новейшие разработки проходят испытания в зоне боевого соприкосновения и после усовершенствования по рекомендации военных начинают использоваться в войсках.

Одной из таких новейших разработок является маскировочный костюм, разрабатываемый специалистами российской компании HiderX. Этот костюм обеспечивает высокую степень маскировки российских военнослужащих от тепловизионных средств противника. Такая технология основана на покрытии тканей специальным составом, который экранирует температуру окружающей среды от объекта. Это позволяет значительно снизить возможность обнаружения бойца по его тепловой сигнатуре.

Большинство существующих маскировочных средств не обеспечивают полной маскировки бойца от теплового излучения. Они позволяют заметить силуэт объекта, особенно при его движении. Однако, специалисты HiderX смогли разработать маскировку, которая помимо скрытия тепловой сигнатуры также размывает контуры силуэта бойца. В результате, укрытый таким костюмом силуэт не только экранируется от оптических приборов ночного видения и тепловизоров, но и переливается, создавая иллюзию окружающей обстановки.

На данный момент производитель продолжает испытания нового костюма, а к концу января планирует завершить работу над его разработкой. Уже сейчас в зоне СВО используются более ранние модели маскировочной экипировки от HiderX. Кроме достижения максимального маскировочного эффекта, специалисты компании также стремятся снизить вес костюма, чтобы не ограничивать мобильность бойца. На данный момент вес опытного изделия составляет всего 350 грамм, а его компактная структура позволяет легко убрать костюм в карман. Кроме того, костюм имеет возможность использования дополнительных элементов маскировки, чтобы адаптировать эффект к различным типам местности.

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Помимо превосходной маскировки, новый костюм от HiderX обладает естественной терморегуляцией благодаря дышащей ткани. Компания отмечает, что ее изделия в десять раз дешевле зарубежных аналогов, что достигается благодаря полному циклу производства в России и использованию отечественных комплектующих деталей.