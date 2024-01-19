Однако, мнению представителей индустрии, в долгосрочной перспективе Китай всё же сумеет нагнать отставание

Председатель компании Intel, Пэт Гелсингер, сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что из-за санкций США в отношении важных компонентов производства полупроводников, Китай будет отстаивать в этой области в ближайшие десятилетие.

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По его словам, Китай пока ограничен в производстве 14-нм и 7-нм чипов, в то время как Тайваньская компания TSMC, южнокорейская Samsung и сама Intel уже готовятся к использованию более совершенных процессов для 3-нм, 2-нм и даже более мелких полупроводников. Ожидается, что чипы TSMC с 2-нм технологией будут применены в iPhone 17, который появится в 2025 году.

Интересно, что помимо США, Япония и Нидерланды сыграли важную роль в ограничении Китая в развитии полупроводниковых технологий. Компания ASML, голландский лидер в производстве инструментов для литографии полупроводников менее 14 нм, недавно поставила Intel свои самые новые и эффективные EUV-устройства. Это стало частью усилий Intel по восстановлению своей позиции в производстве чипов, после отставания от TSMC и Samsung.

Гелсингер также обсудил на форуме в Давосе уязвимость глобальных цепей поставок, которая стала явной во время пандемии. Он отметил, что долгосрочная промышленная политика привела к тому, что производство чипов сосредоточено в азиатских странах и США сейчас пытаются изменить эту тенденцию с помощью Закона о чипах, с целью повысить технологическую самодостаточность страны.

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Моррис Чанг, основатель TSMC, признался ранее, что санкции США могут в краткосрочной перспективе оказать выгоду его компании, но он выразил сомнения в долгосрочной эффективности таких мер. Американские официальные лица с оптимизмом смотрят на то, что США достигнут возможности производить и упаковывать самые передовые полупроводники в течение десятилетия. Генеральный директор Nvidia, напротив, считает, что для достижения этой цели может потребоваться около 10 или 20 лет.