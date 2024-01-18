Новинки также будут работать с платами на сокете AM5

Компания AMD официально объявила о запуске процессоров Ryzen следующего поколения с ядрами Zen 5 в 2024 году. Известный информатор @Kepler_L2 сообщает, что массовое производство новых процессоров уже началось. Чипы под кодовым названием "Granite Ridge" будут обновленной версией Zen 4 и Zen 4c и будут официально представлены в апреле 2024 года или позже в течение четвертого квартала.

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В результате модернизации ядер Zen 5 ожидаются лучшие производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Это делает процессоры Zen 5 привлекательными для геймеров, желающих обновить свои компьютеры. Пока о Zen 5 известно не так много, но по имеющейся информации, новая архитектура будет использовать гибридную систему смешанных стандартных и плотных ядер "C". Предполагается, что основные процессоры Zen 5 будут предлагать от 6 до 16 ядер и будут сопровождаться процессором Ryzen AI NPU, таким как Hawk Point. Однако, компания AMD пока не подтвердила эти спецификации.

Процессоры Granite Ridge, возможно, будут продаваться под обозначением Ryzen 9000 и будут иметь интегрированную поддержку искусственного интеллекта и машинного обучения. Ожидается, что они будут соперничать с настольными процессорами Intel Arrow Lake-S, которые также будут выпущены в течение года.

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Перед выходом Zen 5 на рынок компания AMD планирует выпустить APU Ryzen 8000G под названием "Hawk Point". Они будут включать ядра Zen 4 и процессоры RDNA 3 iGPU. В первоначальной линейке ожидаются четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Эти процессоры поступят в продажу в ближайшее время.