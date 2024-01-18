Сообщается, что в результате атаки было ликвидировано свыше 60-ти бойцов

Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило о результатах последнего удара в Харькове. Украинское руководство пыталось представить его как атаку на пустующее здание, некогда служившее медицинским учреждением.

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Согласно данным, высокоточное оружие было использовано для атаки на временную базу иностранных добровольцев в Харькове. Основная часть этих добровольцев представляла собой французских граждан. Исходя из доклада, здание, где находилась временная база иностранных специалистов, было полностью разрушено. Более 60 военных погибли, а свыше двадцати ранены и доставлены в медицинские учреждения.

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Изначально военное ведомство сообщило о том, что удар был нанесен по зданию частной клиники Ashera, которая якобы использовалась Вооруженными Силами Украины. Теперь стало известно, что этим самым зданием также пользовались и иностранные добровольцы в качестве временной базы.