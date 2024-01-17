Теперь пользователям можно будет с лёгкостью отписаться от надоедливых рассылок прямо в приложении электронной почты

Gmail теперь предлагает новую возможность отказаться от подписки на нежелательный спам и массовые электронные письма. Google выпустил обновленную версию приложения для Android, в которой появилась удобная кнопка "Отписаться", расположенная рядом с названием письма. После нескольких месяцев тестирования, эта полезная функция начала появляться среди пользователей Android.

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Функция отказа от подписки уже стала доступна и в веб-версии Gmail и, похоже, она обеспечит такой же опыт использования на мобильных устройствах. При нажатии на кнопку "Отписаться" пользователю будет показано всплывающее окно, в котором можно либо подтвердить свой выбор, либо перейти на веб-сайт, с которого приходят рассылки.

Издатели смогут контролировать функцию отказа от подписки, но любая легитимная организация должна, по меньшей мере, предоставить возможность остановить рассылку новостей на этом этапе. Пользователи всё равно смогут отказаться от подписки или пометить письмо как спам с помощью трёх точек, расположенных рядом с названием. Однако это может привести к тому, что спам-фильтр Gmail будет чаще уведомлять пользователей, чем следовало бы.

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Пока новая функция отказа от подписки доступна не для всех пользователей Android и Gmail. Ожидается, что Google сначала предоставит её владельцам новых устройств Pixel, и это обновление будет развернуто на стороне сервера. В данный момент пользователи Android всё ещё могут отказаться от подписки на рассылки либо через верхнее меню приложения, либо отметить письмо как спам.