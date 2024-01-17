Российская армия продолжает уничтожать склады с боеприпасами и вооружением, а также пункты дислокации подразделений ВСУ

В ночь с 16 на 17 января Воздушно-Космические Силы России провели последовательные и эффективные удары по тыловым объектам украинских формирований. Атака осуществлялась главным образом на южные направления, в частности на припортовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях, где осуществляется перевалка военной техники.

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Поступает информация о многочисленных прилетах российских беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в Одессе и ее окрестностях. Дроны направлены для нанесения ударов с Черного моря. Согласно последним данным, выполнены успешные атаки на несколько складов, которые украинская сторона оборудовала в складские помещения военного назначения. В этих складах была зафиксирована детонация вооружения и уничтожены комплектующие для ремонта бронетехники, включая стволы для танков и артиллерийского орудия.

Атаки на военные объекты, контролируемые Вооружёнными Силами Украины, были разделены на несколько этапов. В результате одной из этих атак получила существенные повреждения радиолокационная система зенитного ракетного комплекса, находившегося в районе аэродрома Школьный возле Одессы, а далее поражалась военная инфраструктура.

Взрывы фиксировались на аэродроме в Николаевской области, а также объявилась воздушная тревога в Кировоградской области, где, согласно информации украинских источников, система противовоздушной обороны активна отрабатывала в течение нескольких часов.

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Удары также были нанесены по территориям, контролируемым Киевом, в Донецкой Народной Республике. Стоит отметить огневые удары, которые нанесли поражение личному составу ВСУ и месту размещения военной техники в Покровском районе. Неприятель пытается усилить свои резервы на Авдеевском участке в связи с тяжёлым положением для украинской армии.