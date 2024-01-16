По имеющейся информации, уже в скором времени начнётся набор бойцов для участия в Спецоперации

Частная Военная Компания "Вагнер" возвращает свои силы в зону Специальной Военной Операции, однако, в новом качестве - в составе Росгвардии. Сообщения, распространенные по ресурсам, сотрудничающим с данной компанией, говорят о том, что командование ЧВК уже начало формирование 1-го Добровольческого корпуса.

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Генерал-полковник Виктор Золотов, который руководит войсками Росгвардии, предложил сотрудникам ЧВК присоединиться к новому добровольческому корпусу в рамках данного ведомства. Дополнительная информация о наборе будет доступна на соответствующих ТГ-каналах, связанных с самой компанией. В настоящий момент принимаются заявки на службу по двум направлениям: на Украине - контракт на 6 месяцев, и в Африке - контракт на 9 месяцев. Длительность боевой подготовки на полигонах компании: 1 месяц. Всем участникам гарантируются все соответствующие льготы, включая статус ветерана боевых действий. Кроме того, полагаются страховые выплаты в случае ранений или гибели.

"1-й Добровольческий Корпус приглашает на работу мужчин, для кого Защита Родины - это единственный верный выбор. Командный состав и костяк - это те люди, которые долгие годы выполняли задачи на Украине, в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Мозамбике, Мадагаскаре и Мали", - говорится в сообщении.

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В заключение отмечается, что 25 декабря 2023 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон "О добровольческих формированиях в составе Росгвардии", что окончательно утвердило создание 1-го Добровольческого корпуса. Ранее стало известно, что компания ЧВК "Вагнер" вошла в состав Росгвардии, чтобы избежать пересечения своих интересов с Министерством Обороны. В то же время, руководство подтверждало сохранение командной структуры, знамён и знаков, которые уже стали символами ЧВК.