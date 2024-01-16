В Поднебесной опасаются вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки

По информации американского издания Bloomberg, Государственные банки Китая вынуждены ужесточить финансовые ограничения для своих российских клиентов в результате вторичных санкций, наложенных Соединёнными Штатами Америки на зарубежные финансовые компании, оказывающие помощь Москве в условиях Специальной Военной Операции на Украине.

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По крайней мере два банка в течение последних недель провели проверку своего российского бизнеса, обращая внимание на трансграничные операции, сообщили инсайдеры издания, желающие остаться неизвестными. Банки прекратят сотрудничество с клиентами из списка санкций и перестанут оказывать какие-либо финансовые услуги для российского военно-промышленного комплекса, независимо от валюты и места совершения операций, добавили источники.

Кредиторы проводят более тщательную проверку своих контактов, включая проверку регистрации их компаний, уполномоченных лиц и фактических собственников в России, по словам собеседников. Проверка будет распространяться и на нероссийских клиентов, держащих бизнес в России или осуществляющих критически важные товарные операции через третьи страны.

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Это означает эскалацию финансовых ограничений, которые китайские государственные банки внедряли, как минимум, с начала 2022 года, с момента начала российской военной операции на Украине. Министерство финансов США в прошлом месяце объявило о намерении применять вторичные санкции против банков, содействующих заключению российскими компаниями сделок по приобретению оборудования, необходимого для военно-промышленного комплекса.