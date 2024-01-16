Технология нанесения покрытий с использованием парилена, позволяет защитить оборудование от воздействия влаги

Компания HZO предлагает новаторские услуги нанесения покрытий с использованием парилена, который наносится в виде пленки методом вакуумного напыления на "молекулярном уровне". Парилен, особенно тонкий материал для покрытий, способен равномерно и надежно покрывать различные электронные устройства, включая даже обнаженные печатные платы.

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В рамках выставки CES 2024 компания успешно продемонстрировала защиту от париленового покрытия, предполагая, что благодаря этой технологии производители оборудования смогут превратить платы Raspberry Pi 4 в полностью водонепроницаемые компьютерные проекты. HZO объясняет процесс нанесения покрытия париленом с помощью химического осаждения из паровой фазы. Сначала исходный материал нагревается до тех пор, пока не превратится в газ. Затем этот газ дополнительно нагревается для образования реакционноспособных мономеров. В камере, поддерживаемой приближенной к комнатной температуре, мономеры оседают на всех предметах, находящихся внутри.

Согласно HZO, когда мономеры приземляются рядом друг с другом, они соединяются и образуют полимерное покрытие. Толщина полимерной пленки обычно составляет от 2 до 25 микрон и можно безопасно использовать для хрупких электронных компонентов, поскольку она работает при комнатной температуре. HZO подчеркивает, что париленовые покрытия являются "высоконадежными" и при полимеризации не выделяют опасные химические вещества.

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Технология CVD находит широкое применение, включая автомобильную электронику и датчики, устройства умного дома, бытовую электронику, биосенсоры и многое другое. Например, Raspberry Pi 4 с париленовым покрытием, показанный на выставке CES 2024, работал в резервуаре с водой, надежно подключенный к кабелю питания USB-C и кабелю microHDMI для вывода видео, которые также были покрыты париленом.