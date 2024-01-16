По мнению Майкл Делла, человечество найдёт способ избежать катастрофы, как это было ранее

Майкл Делл, основатель одной из ведущих компьютерных и технологических компаний в мире, считает, что искусственный интеллект не приведет к гибели человечества. Он уверен, что человечество сможет справиться с негативными последствиями развития ИИ, так же как оно уже справилось с проблемой разрушения озонового слоя.

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В ходе беседы с Тони Сакконаги на конференции Bernstein, генеральный директор Dell Technologies поделился своими мыслями о развитии искусственного интеллекта и важности инвестиций в эту область. По словам Майкла Делла, каждый раз, когда появляется новая технология, люди начинают опасаться ее негативного воздействия. Он отметил, что обсуждение потенциально опасных вещей сопровождает нас уже не одно столетие, но люди всегда находят предотвращения наихудших сценариев.

Делл привел в пример проблему разрушения озонового слоя, которая началась в 1970-х годах вследствие использования опасных химических веществ в хладагентах, растворителях и топливах. Благодаря глобальному прекращению использования этих веществ в соответствии с Монреальским протоколом, озоновый слой начал восстанавливаться и продолжит этот процесс в следующие несколько десятилетий.

Майкл Делл признает, что искусственный интеллект будет иметь значительное влияние на технологический бизнес, а его компания уже видит большой потенциал для роста в области разработки и предоставления оборудования и услуг, связанных с ИИ. Он считает, что ИИ предоставит новые возможности для извлечения ценности из огромного объема накопленных данных, однако генеративный ИИ - более сложный и потенциально опасный феномен, требующий особого внимания и регулирования.

Согласно Деллу, на рынке есть два типа компаний, инвестирующих в искусственный интеллект: одни сконцентрированы на бюджете, а другие готовы пожертвовать всем, чтобы достичь обещанного повышения производительности на 20-30%. В связи с этим в области искусственного интеллекта существует большой ажиотаж, так как руководители компаний видят в нем возможность либо измениться, либо избежать его влияния.

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Майкл Делл отмечает, что хотя некоторые компании могут иметь преимущество благодаря быстрой адаптации к генеративному ИИ, такие технологии вскоре станут стандартными. Он утверждает, что ИИ становится частью нашей жизни и находится в процессе смены поколений. В ближайшем будущем руководители, не стремящиеся повысить производительность своих предприятий на 15-30%, рискуют отстать от прогресса.