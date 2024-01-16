Проект планируется завершить к 2026 году

Google официально объявила о запуске проекта "Гумбольдт" - совместной инициативы по созданию новой подводной интернет-инфраструктуры. Совместно с чилийским инфраструктурным фондом Desarrollo País, Управлением почты и телекоммуникаций Французской Полинезии и другими партнерами, корпорация Mountain View corporation протянет новый подводный кабель, простирающийся на 14 800 км по морскому дну Тихого океана, связывая Австралию и Чили.

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Проект Humboldt станет первым прямым кабельным маршрутом между Южной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Он подчеркивает важность компании Google для Чили и продолжит существующие инвестиции в цифровую инфраструктуру не только в стране, но и по всей Латинской Америке. С 2016 года правительство Чили работает над созданием прямого оптоволоконного соединения между Южной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Humboldt позиционирует страну как ключевого игрока в Латинской Америке для передачи данных из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно официальной информации о проекте, Humboldt обеспечит большое географическое разнообразие, новый уровень устойчивости и резервирование для существующих телекоммуникационных сетей. Увеличенная пропускная способность интернета и сокращение задержек будут играть ключевую роль в перевозке трафика, генерируемого новыми коммуникационными технологиями, такими как 5G и Интернет вещей.

Google привела примеры того, как подводные кабели могут способствовать существенному экономическому росту и созданию рабочих мест. Компания отметила, что предприятия и общественные организации смогут использовать цифровые технологии для улучшения качества своей деятельности, а люди получат новые навыки и знания для развития в новых сферах.

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Генеральный менеджер Desarrollo País, Патрисио Рей Соммер, отметил, что официальное объявление Google о Humboldt является важной вехой в истории проекта. После многих лет подготовительной работы Humboldt наконец вступает в фазу реализации, и планируется завершить прокладку кабеля к 2026 году.