Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Ryzen 8000 Hawk Point получат поддержку USB4 со скоростью 80 ГБ/с на некоторых материнских платах
Данная функция будет доступна из коробки

реклама

  Известно, что некоторые материнские платы AM5, предназначенные для процессоров Ryzen 8000 "Hawk Point", могут быть оснащены поддержкой передачи данных по USB4, по информации, опубликованной на сайте Benchlife. Среди компаний, стремящихся внедрить эту новую функцию в свои платы AM5 следующего поколения, сообщается о Gigabyte, в частности, о серии AORUS B650E. Если эти слухи подтвердятся, то материнские платы AMD будут первыми, которые будут поддерживать USB4 прямо из коробки.

реклама

  Интересно отметить, что в то время, как ожидается, что AMD добавит поддержку USB4 в свои будущие чипы APU, Intel уже реализовала эту функциональность в своих процессорах Core 11-го поколения несколько лет назад. Однако, хотя некоторые существующие материнские платы AMD могут поддерживать функции USB4 с помощью дополнительных плат, предоставляемых такими производителями, как MSI, команда Красных впервые включает встроенную поддержку данной функции.

  Интересно отметить, что Microsoft наконец-то начинает испытывать поддержку стандарта USB4 версии 2.0 в 11-ой версии Windows. На прошлой неделе компания представила сборку Insider Preview Build 23615 с поддержкой обновлённого стандарта USB, который обеспечивает невероятно высокую скорость до 80 Гбит/с. Это первое масштабное обновление стандарта USB4, которое удвоило производительность предыдущего поколения, ограниченного скоростью в 40 Гбит/с.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  По словам представителей Microsoft, поддержка скорости 80 Гбит/с будет доступна изначально только на некоторых ПК, оснащенных новейшими мобильными процессорами Intel Core серии HX 14-го поколения, анонсированными на выставке CES 2024 на прошлой неделе. Новый Razer Blade 18, который был показан перед выставкой CES в начале этого месяца, станет одним из первых устройств, способных обеспечить сверхбыструю скорость передачи данных.

#amd #технологии #ryzen #am5 #usb4 #скорость
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD считает, что получила преимущество над Nvidia благодаря генерации кадров на основе драйверов
Процессоры AMD Ryzen Zen 5 Granite Ridge поступят в продажу во второй половине 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
28
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
2
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3
Скоростную трассу Крым-Краснодар построят в 2024 году
1
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
154
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
24
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
48
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
18
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
13
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3

Сейчас обсуждают

Александр Пунга
00:57
Никуда данные не гоняются. Видеокарта может резервировать некоторую часть оперативки для своих нужд, но это скорее исключение, чем правило. Да и в оперативку обычно гоняются не самые нужные данные. Та...
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
ZagSer168
00:56
Не 80 ГБ/с, а 80 Гбит/с
Ryzen 8000 Hawk Point получат поддержку USB4 со скоростью 80 ГБ/с на некоторых материнских платах
Александр Пунга
00:55
Ничего не происходит. Просто если на плойке и sexе 60 кадров, то на ses 30 в том же разрешении +-
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Александр Пунга
00:53
На самом скрине написано, что "в течение ограниченного времени". Это демка, чувак
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
glavhyilo
00:39
сдулись пиндосы уже с бритами и израилем,если их флот племяна атакуют вовсю.
Хуситы поразили грузовой корабль, принадлежащий Соединённым Штатам
Василий Я.
00:39
Люди создают уже заметный процент парникового эффекта, своим дыханием. Нас любыми способами уже убивают.
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
Profit
00:35
у тебя статья о 24м году, тетеря. а что в 23м была только луна? Про какие "наши" достижения? это чьи именно? а До луны ты жил вообще? ты очень плохо "очень хочешь"... не верим. не заслужил пока
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
Кирилл Катровский
00:34
Так-то у Чимбаликса свой дистрибутив, а этот лишь штатный сотрудник коммерческой компании)
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Profit
00:29
А почему самые великие достижения в космосе были у КАК РАЗ ТАКИ У ДЕТЕЙ КОРОЛЕВА?? А НЕ У ПРОСТИ ГОСПОДИ НАСА??
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
VAKT
00:25
"обещает значительные инновации в области памяти для ПК" Какие именно ? А то вообще непонятно в чём их разгромное преимущество на десктопах.
SK Hynix намерена внедрить компактные CAMM модули памяти в настольные ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем