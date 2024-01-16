Данная функция будет доступна из коробки

Известно, что некоторые материнские платы AM5, предназначенные для процессоров Ryzen 8000 "Hawk Point", могут быть оснащены поддержкой передачи данных по USB4, по информации, опубликованной на сайте Benchlife. Среди компаний, стремящихся внедрить эту новую функцию в свои платы AM5 следующего поколения, сообщается о Gigabyte, в частности, о серии AORUS B650E. Если эти слухи подтвердятся, то материнские платы AMD будут первыми, которые будут поддерживать USB4 прямо из коробки.

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Интересно отметить, что в то время, как ожидается, что AMD добавит поддержку USB4 в свои будущие чипы APU, Intel уже реализовала эту функциональность в своих процессорах Core 11-го поколения несколько лет назад. Однако, хотя некоторые существующие материнские платы AMD могут поддерживать функции USB4 с помощью дополнительных плат, предоставляемых такими производителями, как MSI, команда Красных впервые включает встроенную поддержку данной функции.

Интересно отметить, что Microsoft наконец-то начинает испытывать поддержку стандарта USB4 версии 2.0 в 11-ой версии Windows. На прошлой неделе компания представила сборку Insider Preview Build 23615 с поддержкой обновлённого стандарта USB, который обеспечивает невероятно высокую скорость до 80 Гбит/с. Это первое масштабное обновление стандарта USB4, которое удвоило производительность предыдущего поколения, ограниченного скоростью в 40 Гбит/с.

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По словам представителей Microsoft, поддержка скорости 80 Гбит/с будет доступна изначально только на некоторых ПК, оснащенных новейшими мобильными процессорами Intel Core серии HX 14-го поколения, анонсированными на выставке CES 2024 на прошлой неделе. Новый Razer Blade 18, который был показан перед выставкой CES в начале этого месяца, станет одним из первых устройств, способных обеспечить сверхбыструю скорость передачи данных.