В Министерстве Обороны также сообщили об уничтожении 11 единиц украинской бронетехники

Противостояние с ВСУ продолжается на всей линии боевого соприкосновения. Российские подразделения являются инициаторами действий, украинская сторона оказывает сопротивление. Командование ВСУ все еще имеет резервные силы, что позволяет ему перебрасывать их с одной области на другую, чтобы заполнить пробелы в обороне.

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В направлении Купянска ситуация не изменилась, основные бои происходят в районе Синьковки. Украинская армия предпринял контратаку, но она была отбита. Пока нет информации о прогрессе продвижения. В районе Красно-Лиманского есть успехи в борьбе за контроль над Макеевкой в ЛНР. Также в лесничестве Серебрянского происходят локальные бои, где российские силы захватили одну украинскую опорную точку. Атака ВСУ в районе Червоной Дибровы была отражена.

На Донецком направлении, под Авдеевкой ведутся бои в садовых товариществах к востоку от коксохимического завода. ВСУ отступили на несколько сотен метров. Согласно российским источникам, в последние дни российские силы продолжают давить на оборону именно в этом регионе, не забывая о других направлениях. На Артемовском участке бои проходят на Севере Клещеевки, а также у Хромово. Были нанесены удары по районам Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.

В районе Марьинки сейчас проходят жестокие бои у Новомихайловки и в Георгиевке. В районе Курахово был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В боях у Новомихайловки были отброшены подразделения ВСУ.

На Запорожском направлении плохая погода мешает работе беспилотных летательных аппаратов, но обстрелы артиллерии продолжаются с обеих сторон. Войска продвигаются тактически в районах Работино и Вербового, некоторые опорные пункты были захвачены. ВСУ были подвержены огневым атакам в районе Новопокровки.

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На Херсонском направлении активность ВСУ временно снизилась из-за замерзания водных потоков и затруднений с доставкой десантных групп. В Крынках все больше военнослужащих ВСУ получают обморожения, но позиции не сдаются. В общей сложности, потери ВСУ за сутки составили 640 убитых и раненых солдат, потеряно 11 единиц бронетехники и 7 единиц полевой артиллерии. Была разрушена база топлива для военной техники ВСУ, посредством ПВО было сбито 25 украинских беспилотников и три тактические ракеты "Точка-У".