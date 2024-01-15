Американская сторона сообщает о перехвате ракеты повстанцев, но сами хуситы заявляют, что цель была поражена

Как сообщает центральное командование Соединённых Штатов, накануне йеменские хуситы нанесли удар по ракетному эсминцу Военно-Морских Сил США. Был атакован ракетный эсминец DDG-58 Laboon типа «Арли Бёрк», принимавший активное участие в борьбе с хуситами.

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По информации от американского командования, судно было обстреляно ракетой в районе Ходейды - йеменского порта, контролируемого движением «Ансар Аллах». Однако, по данным США, их истребитель смог перехватить и уничтожить ракету, предотвратив таким образом возможные жертвы и повреждения.

На борту данного корабля находится порядка 330 человек. Он оснащен разнообразным вооружением, включая ракеты Tomahawk и систему Aegis для запуска ракет. Следует отметить, что хуситы заявляют о своей ответственности за атаку, утверждая, что американский эсминец всё же получил повреждения.

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Также за последнюю неделю двое членов экипажа другого американского военного судна, находившегося в акватории между Йеменом и Сомали, считаются без вести пропавшими, что может свидетельствовать о предыдущей атаке со стороны хуситов и ее последствиях.